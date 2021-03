Ursprünglich kommen die Ballerinas aus den 50ern und verdanken ihren Erfolg Audrey Hepburn. Salvatore Ferragamo kreierte für die Schauspielerin ein paar Schuhe, das bequem sein und auch ohne Absatz elegant wirken sollte. Ferragamo orientierte sich dafür an den Balletschläppchen von Ballerinas – so wurde der gleichnamige Schuh geboren.

Die meisten von uns verbinden die Schuhe vermutlich mit der Mode der frühen 2000ern , und genau damit spielt auch das Comeback dieses Trends. Die Modebranche liebäugelt schon seit geraumer Zeit mit Y2K-Kleidungsstücken. So machten diese Saison ein paar Pieces aus den 2000ern ein Comeback in unseren Kleiderschrank: etwa Ying und Yang-Accessoires oder Ugg Boots .

Vom Runway auf den Insta-Feed

Was wir jetzt auf Instagram sehen, begegnete uns auch in den Modeshows der grossen Designer marken . So zeigte etwa C e line für diesen Sommer einen klassischen Ballerina: