International hat man damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Der belgische Schäferhund Filou wurde in Deutschland bereits ausgebildet.

In den kommenden Tagen werden in der Schweiz Covid-19-Schnüffler ausgebildet.

In der Schweiz werden drei Corona-Spürhunde ausgebildet.

In Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee und dem Sicherheitsdienst der UNO bildet das Universitätsspital Genf (HUG) neu Corona-Spürhunde aus. Wie die «Sonntagszeitung» schreibt, werden drei Hunde in den kommenden Tagen ihre Ausbildung als Covid-19-Schnüffler starten.

Nach Aussagen von Manuel Schibler vom HUG sollen die Hunde eine günstige und zugleich sympathische Alternative zu anderen Test-Möglichkeiten sein. Erste Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass die Hunde ein sehr verlässliches Ergebnis erschnüffeln. Beim HUG spricht man von einer Effizienz von fast 90 Prozent. Bestätigten die Genfer Schnüffler diese Resultate, könnten künftig Hunde auch in der Schweiz eingesetzt werden. «Überall dort, wo ein Infektionsherd vermutet wird – in Schulen, Unternehmen, bei Grossanlässen wie Konferenzen oder Sportveranstaltungen», so das HUG.