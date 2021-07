Die Schweizerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand sorgten in dieser Woche für einen historischen Triumph an Olympia. Nun kehrten sie zusammen mit Silber-Gewinnerin Marlen Reusser in die Schweiz zurück.

Sonja Neff, die Mutter von Mountainbike-Fahrerin Jolanda, war überglücklich. Zusammen mit vielen anderen Fans stand sie am Flughafen Zürich und wartete auf die Schweizer Medaillen-Heldinnen Sina Frei, Linda Indergand, Marlen Reusser – und eben ihre Tochter Jolanda.

Im Gespräch mit 20 Minuten sagte sie: «Ich habe eine Riesen-Freude. Ich bin so stolz, was sie erreicht hat. Gerechnet habe ich nicht mit dem Erfolg, doch ich war immer zuversichtlich, dass sie ein gutes Rennen zeigen würde. Aber auch für die anderen zwei Schweizerinnen freue ich mich sehr.» Mit einem Lachen meinte sie: «Ich bin so so stolz auf die drei Mädchen! Daheim wartet auch schon das Znacht. Ich freue mich auf die Familienzeit heute Abend.» Und auch andere Fans konnten die Ankunft nicht erwarten. Eine Frau gab etwa zu: «Ich habe geweint vor dem Fernseher!»

Indergand hat Tränen in den Augen

Und dann, dann kamen sie durch die Tür. Die Mountainbike-Fahrerinnen Jolanda Neff (Gold), Sina Frei (Silber) und Linda Indergand (Bronze). Sowie Marlen Reusser, die im Einzel-Zeitfahren Silber gewann. Allen vier Frauen war die Freude anzusehen. Ihre Augen waren gross, sie freuten sich sehr über den Empfang mit den Fans, Freunden und Familienmitglieder, die so zahlreich erschienen und wie wild die Kuhglocken bimmeln liessen.

Besonders Indergand war überglücklich – und sehr emotional. Mit Tränen in den Augen meinte sie: «Danke für die Gratulationen. Der Empfang bedeutet mir sehr, sehr viel. Natürlich habe ich von einer Medaille geträumt, doch gerechnet habe ich nicht mit ihr.» Die Medaille werde sie in eine Vitrine machen. Sina Frei sagte: «Die Medaille kommt in mein Zimmer. Ich bin sehr happy.»

«Ich dusche erstmals!»

Und Jolanda Neff? Die meinte mit vor Freude strahlenden Augen: «Im Flugzeug war es jetzt gerade sehr schön. Da hatten wir 11 Stunden Zeit, um das Ganze zu realisieren und zur Ruhe zu kommen. Das war wichtig, bevor wir jetzt in diesen Rummel gekommen sind.» Dann lacht sie und sagte: «Aber es ist so schön! Ich freue mich mega! Die Medaille wird einen schönen Platz bei mir daheim erhalten.» Auf die Frage, was sie zuerst daheim machen würde, antwortet sie: «Ich dusche erstmals!»

Die Freude der vier Schweizerinnen, sie war ansteckend. Und beachtlich: Auch nach ihrem 11-Stunden-Flug nahmen sich Neff, Frei, Indergand und Reusser viel Zeit für die Fans. Sie machten Fotos mit ihnen und schrieben Autogramme. Doch irgendwann war dann auch genug. Zumindest für den Moment. Denn in ihren Heimatorten werden sie nochmals frenetisch empfangen werden. Und so ist irgendwie verständlich, dass Neff irgendwann sagt: «Ich freue mich endlich wieder einmal richtig schlafen zu können.» (nih)