Finale Staffel «13 Reasons Why»

Jetzt kommen die tödlichen Geheimnisse endlich raus

Mit Staffel 4 endet die düstere Teenager-Serie «13 Reasons Why». Das müsst ihr über das Ende der kontroversen Show wissen.

Was wissen wir über die neue Staffel?

Um die letzte Staffel wird ein grosses Geheimnis gemacht: TV-Kritiker bekamen vorab keine Folgen zu Gesicht. Vielleicht lag es daran, dass Staffel 3 verrissen wurde? Ob die Serie beim Zielpublikum gut aufgenommen wurde, ist ebenfalls unklar. Netflix gibt aus Prinzip keine Zuschauerzahlen preis. Einiges verrät der Trailer: Während sich die Teenager, die in den Mord an Vergewaltiger und Chef-Mobber Bryce Walker (Justin Prentice) verwickelt sind, in der letzten Folge von Staffel 3 in Sicherheit wähnen durften, macht der neue Trailer klar, dass diese Hoffnung unbegründet war. Die Gruppe rund um Clay Jensen (Dylan Minnette) wird es sehr schwer haben, mit der Vertuschung des Verbrechens davonzukommen. Die Zuschauerinnen wissen bereits seit Ende der dritten Staffel, dass Monty zu Unrecht im Knast sitzt.