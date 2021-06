Ab Montag - Jetzt kommst du ohne Corona-Test in den Europa-Park

Auch die Übernachtung in den Erlebnis-Parks und der Eintritt im Wasserpark Rulantica und in die VR-Welt Yullbe ist ohne Testnachweis möglich.

Weil die Inzidenz in Baden-Württemberg weit unter 35 liegt, kommst du ab Montag ohne negatives Testergebnis in den Freizeitpark. Auch ein Impf- oder Genesenennachweis ist nicht mehr nötig. Das gilt auch für die Übernachtung in den Erlebnishotels. Nötig ist nur noch das vorab gebuchte Online-Ticket für den Europa-Park, den Wasserpark Rulantica und die Virtual-Reality-Zone Yullbe.