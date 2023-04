Zürich: Hälfte der Knochen ist echt, jetzt kommt T-Rex-Skelett «Trinity» unter den Hammer

Es ist 11,6 Meter lang, 3,9 Meter hoch und ist 67 Millionen Jahre alt: das Skelett des Tyrannosaurus Rex namens «Trinity». Seit Ende März schmückte der König der Dinosaurier die Tonhalle, am Dienstag kommt er im Auktionshaus Koller unter den Hammer. Ein Schnäppchen ist es nicht: Fünf Millionen US-Dollar beträgt das Startgebot – rund 4,5 Millionen Franken also. Das Auktionshaus rechnet mit einem Erlös zwischen fünf und acht Millionen Schweizer Franken.

Beim in den US-Staaten Montana und Wyoming ausgegrabenen «Trinity» handelt es sich um ein restauriertes Originalfossil. Es besteht aus den Knochen von drei verschiedenen Sauriern. 147 der 293 Elemente – also 50,17 Prozent – sind echtes Knochenmaterial. Gemäss dem Auktionskatalog entspricht das einem guten Wert. Im Kaufpreis eingeschlossen sind auch der Wiederaufbau des T-Rex durch eine Crew des Sauriermuseums Aathal, GPS-Daten und Fotos der Fundstellen, eine Echtheitsbestätigung eines Paläontologen sowie die Rechte für Replikas.

Bei der Auktion mit dem Titel «Out of This World» kommen unter anderem auch ein 1,6-Kilo-Goldnugget, ein Marsmeteorit mit dem Namen «Swayyah 005» oder ein Mond-Meteorit unter den Hammer (siehe Bildstrecke). Wer das nötige Kleingeld für den T-Rex nicht hat, kann sich auch eine Uhr gönnen, die originales T-Rex-Knochenmaterial von «Trinity» enthält. «Unsere Uhr wurde so gearbeitet, dass sie dem Dinosaurier entspricht, sowohl im Relief als auch in der Farbe», wird Felix Baumgartner von der Firma Urwerk zitiert.