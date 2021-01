Aber macht es ein Selbsttest zuhause nicht möglich, beim Ergebnis zu schummeln? Zeller macht sich da keine Sorgen: «Eine medizinische Fachperson überwacht den gesamten Prozess per Video.» Auch Daten zur Identität der getesteten Person werden aufgenommen. Am Schluss muss man zudem noch ein Foto des Testkits machen – das Ergebnis wird dann von einem Arzt validiert. Erst dann erhält man ein Attest.

Zeller hofft, mit dem Angebot das Reisen in der Pandemie so einfach wie möglich zu machen. Sein Unternehmen ist auf Einreisebedingungen spezialisiert. In vielen Ländern wird der Antigen-Test bereits anerkannt (s. unten). «Wir erwarten, dass im Jahr 2021 noch mehr Länder die Einreise mit einem negativen Antigen-Test erlauben werden, insbesondere touristische Hotspots wie Spanien, Griechenland oder Zypern», so Zeller.