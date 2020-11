Der graue November hat die Schweiz fest im Griff: Dichter Nebel und Temperaturen um die 4 Grad – so zumindest startet der Morgen in den kommenden Tagen. Grund dafür ist ein Hochdruckgebiet, das zurzeit über das Land zieht. Dies dürfte sogar bis am 20. November anhalten, sodass bis dann mit keinen grösseren Wetterveränderungen zu rechnen ist.

Vor allem im Mittelland herrscht morgens dichter Nebel und sorgt für kühle Temperaturen. «An der Kante des Nebels in Oberriet in St. Gallen ist es mit 1 Grad am Montagmorgen am kältesten», wie Roger Perret, Meteorologe von Meteonews sagt. Nachmittags dürfte es jeweils sonnige Abschnitte geben und etwas milder werden.

Auch die Nebeldecke – morgens befindet sich die Obergrenze um die 600 und 800 Meter – löst sich im Verlauf des Tages teilweise auf. Zäh bleibt sie im östlichen Mittelland, dafür gibt es in der Nordwestschweiz viel Sonnenschein. An der Sonne dürfte es auch leicht milder mit 10 bis 13 Grad werden.

«Martini-Sommer» um den 11. November

Frost oder Glatteis bildet sich zurzeit noch nicht, so Perret. «Dafür ist die Luft noch zu mild.» Auch in den Bergen ist es milder als letztes Jahr. Mit Schnee ist also in den nächsten Wochen noch nicht zu rechnen, wie Meteonews bestätigt. Auch mit Niederschlag muss in den kommenden Tagen nicht gerechnet werden.