Basel: Familie zieht im Mordfall Ilias weiter ans Appellationsgericht

Im Schützenmattpark versammelten sich über 1000 Menschen, um dem getöteten Buben zu gedenken und liefen anschliessend gemeinsam zum Tatort am St. Galler-Ring.

Ilias wurde nur wenige Tage nach der Tat im Kosovo beerdigt. Am gleichen Tag fand in Basel ein grosser Trauermarsch statt.

Am 21. März 2019 wurde der siebenjährige Ilias auf dem Nachhauseweg von der 75-jährigen A. F. mit einem Messer getötet.

Der Fall erschütterte über die Landesgrenzen hinaus. Im August 2020 stand A. F. vor dem Basler Strafgericht und wurde zu einer Verwahrung verurteilt . Wie die « NZZ » nun berichtet, ziehen die Eltern des Jungen den Fall weiter ans Appellationsgericht. Sowohl die Familie von Ilias, als auch die Täterin haben laut der Zeitung das Urteil des Strafgerichts angefochten. Täterin A. F. beantragt, vom Vorwurf des Mordes freigesprochen zu werden.

Die 75-Jährige hatte gemeinsam mit ihrem Lebenspartner jahrzehntelang Briefe an Behörden und Justiz wegen einer angeblichen Verschwörung gegen sie versendet. Ein psychiatrisches Gutachten attestierte A. F. eine Wahnerkrankung mit nur wenig Aussicht auf Behandlungserfolg. Der Anwalt von Ilias’ Familie verlangte damals 18’000 Franken Schadenersatz für die Eltern und 185’000 Franken Genugtuung. Diese Forderungen wurden jedoch vor Gericht abgewiesen, mit der Begründung, dass die Täterin über kein Vermögen verfüge. Der Anwalt von Ilias’ Familie erachtete damals das Urteil als «einen Hohn für die Familie» und legte Berufung ein.

Hätten die Behörden die schreckliche Tat verhindern können?

A. F. hatte in früheren Briefen wiederholt eine Gewalttat angekündigt, um sich Gehör zu schaffen. Sie drohte mit einem «Mord aus Notwehr», wenn sich die Behörden nicht um ihren Fall kümmerten. 2018 schrieb A. F. dem Bundesgericht, dass eine Gewalttat unumgänglich sei. Drei Wochen vor der Tat meldete sie sich erneut in Lausanne: Sie sehe es als ihre Aufgabe an, die «Notwehrhandlung» ab dem 1. März 2019 jederzeit einzuleiten.