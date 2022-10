Jetzt kommt der Rock wieder über die Hose

«Eine Stylistin, deren Name nicht genannt werden soll, hat mir bei diesem Look geholfen», meint auch Schauspielerin Anne Hathaway zu ihrem Throwback-Look aus Kleid mit Blumenmuster und Jeanshosen.

Diese Modeschaffenden setzen auf Rock und Hose

Statt auf ein grobes Zusammentreffen von Jeans und zartem Stoff wie in den frühen 2000ern bei Hathaway & Co. kommt das Rock- und Hosen-Styling 2022 dezenter daher. Der französische Designer Jacquemus zeigte dieses Jahr bereits in seiner Sommerkollektion einen Look, bei dem ein orangenes Ensemble aus Jupes und Tanktop über eine zarte Schlaghose gestylt wurde.