Das soll sich mit den Initiativen ändern. Gartenmann fordert unt e r anderem e ine eigene Impfstoffforschung und - produktion in der Schweiz.

Hinter den Initiativen steht die politische Vereinigung Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns). In einer Krise , wie einer Pandemie , reiche es nicht, sich nur auf den globalen Markt zu verlassen , sagt Geschäftsführer Werner Gartenmann.

Vor allem die Produktion von eigenem Impfstoff und eigenen Medikamenten seien zentral. Mit einer Volksinitiative will die Auns Druck aufbauen.

«In einer Krise kann man nicht perfekt sein. Aber die Pandemie hat am Image der gut organisierten Schweiz gekratzt», sagt Werner Gartenmann, Geschäftsführer der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns). Das Szenario Pandemie sei bekannt gewesen, trotzdem habe sich in der Krise die «katastrophale Abhängigkeit» vom Ausland gezeigt.

Die SVP-nahe Organisation will darum noch in diesem Jahr mehrere Volksinitiativen lancieren, um die Schweiz autarker zu machen. «Wir wollen Bund und Kantone zwingen, die verschiedenen Bedrohungsszenarien – von der Pandemie über Blackouts bis zum Cyberangriff – ernst zu nehmen.» Ein Ziel der Initianten: Die Schweiz soll die inländische Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, wie Impfstoffen, Medikamenten und Schutzausrüstungen sicherstellen und die Pflichtlager ausbauen.

«Bundesrat ist nicht gewillt, aus den Fehlern zu lernen»

Gartenmann sagt: «Verschimmelte Masken in den Lagern der Armeeapotheke und einen Mangel an Desinfektionsmitteln oder Impfstoffen darf es nicht mehr geben.» In einer Krise, wie einer Pandemie, reiche es nicht, sich nur auf den globalen Markt zu verlassen. Dies zeige unter anderem die mögliche Beschlagnahmung von Impfstofflieferungen durch die EU. «Die Schweiz braucht wieder eine eigene Impfstoffforschung und -produktion. Gleiches gilt für wichtige Medikamente, wie Antibiotika.» Eine Feuerwehr rentiere auch nicht – trotzdem würde man sie auch nicht einfach einsparen.