Konsum

Jetzt kommt die Coronavirus-Rabattschlacht

Um die Konsumlust anzukurbeln und Lager zu leeren, dürften viele Händler jetzt auf Rabatte setzen. Zudem wollen die Anbieter ihre Kunden so vom Onlinehandel wieder in die Läden locken.

Kunden vom Computer in die Läden locken

Während des sogenannten Lockdown durften in der Schweiz nur Händler ihre Geschäfte öffnen, die Güter des täglichen Bedarfs anbieten. Entsprechend haben die Umsatzzahlen des Schweizer Handels insgesamt gelitten. Die Credit Suisse geht davon aus, dass die Konsumnachfrage während des Lockdown um rund 20 Prozent tiefer war als zuvor. Dazu kommt, dass mit den geschlossenen Grenzen auch die Nettozuwanderung wegfiel – sie ist eine wichtige Stütze des Konsumwachstums in der Schweiz. Die Grossbank geht davon aus, dass der private Konsum 2020 hierzulande erstmals seit 1993 abnehmen wird – und zwar um 2,1 Prozent.

Nicht alle Händler betroffen

Aus der Vergangenheit wisse man zudem, dass Luxusgüter nach einer Krise recht gut laufen, so Slembeck: «Ich glaube nicht, dass jetzt Gucci und Prada plötzlich anfangen, Rabatt zu geben.» Im Gegensatz zu Fast Fashion dürften also etwa teure Kleidermarken weniger betroffen sein.

Teilweise steigen Preise gar

Bei den Händlern selbst scheut man sich vor dem Begriff Rabattschlacht. Man spricht lediglich von einzelnen Vergünstigungen. So gebe es bei H&M eine Sonderaktion zur Feier der Rückkehr in die Läden, heisst es auf Anfrage. Interdiscount hat am Montag ebenfalls zusätzliche Aktionen für die Wiedereröffnung lanciert – bei Media-Markt spricht man von einer Reopening-Kampagne. Auch bei Möbel Pfister gebe es zwei Wochen lang «eine Art Willkommensrabatt» zwischen 15 und 50 Prozent, sagt Sprecher Alfredo Schilirò – man mache das aber nicht spezifisch wegen des Lockdown.

Es kommt «etwas Grösseres»

Käufe für 5,5 Milliarden Franken

Auch wenn die Schweizer derzeit nicht so konsumfreudig sind, gibt Slembeck zu bedenken, dass viele Konsumenten in den vergangenen Wochen Geld sparen konnten. Berechnungen der Credit Suisse zeigen, dass die Schweizer Konsumenten in den kommenden Monaten Käufe im Umfang von bis zu 5,5 Milliarden Franken nachholen dürften – vorausgesetzt, dass eine baldige Rückkehr nahe an die Normalität möglich ist.