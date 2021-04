Fleisch und Milch aus dem Labor

Es gibt praktisch keine Zellen, die im Bioreaktor nicht wachsen, sagt Regine Eibl. In der Lebensmittelforschung wird zur Zeit auch am Fleisch aus dem Labor getüftelt. Doch den In-Vitro-Burger aus Fettzellen und Muskelfaserzellen herzustellen ist schwieriger als die Arbeit mit Pflanzenkulturen, sagt sie: «Die roten Zellkulturen, die für Fleisch vermehrt und differenziert werden müssen, sind eine grosse Herausforderung.» Ein weiteres Projekt, an dem in der Forschung momentan gearbeitet werde, sind Milchproteine. So könnte analog zum In-Vitro-Burger im Labor Käse und andere Milchprodukte wie Glace aus nicht tierischen Milchproteinen hergestellt werden.