Nach der Krise - Jetzt kommt ein kräftiger Aufschwung

Prognose

Arbeitslosenquote fällt unter 3 Prozent

Der breit getragene Aufschwung führt dazu, dass es nicht zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit kommt. In vielen Fällen ist die Rückkehr aus der Kurzarbeit an den Arbeitsplatz möglich oder es wird eine neue Beschäftigung gefunden. So wird die Arbeitslosenquote 2022 laut Economiesuisse wieder unter die Drei-Prozent-Marke fallen.