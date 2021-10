Mehrere Ströme im Oktober : Jetzt kommt eine tolle Zeit für Liebhaber von Sternschnuppen

Wer sich nach Sternschnuppen sehnt und die Perseiden im August verpasste, hat nun nochmals Gelegenheit, die Himmelskörper zu erspähen: Im Oktober sind mehrere Meteor-Ströme zu sehen.

Dass die Nächte länger werden, passt zwar wohl nur den wenigsten. Doch dass es früh eindunkelt, hat auch Vorteile: Bereits am frühen Abend kann man - ein klarer Himmel vorausgesetzt – den Sternenhimmel in all seiner Pracht beobachten. Und für viele sind dabei Sternschnuppen eines der absoluten Highlights.

Der bedeutendste von mehreren Meteor-Schauern im Herbst kommt augenscheinlich aus dem Sternbild des Orion und heisst entsprechend Orioniden. Die Sternschnuppen , die zu dieser Gruppe gehören, können seit dem 2. Oktober am Nachthimmel beobachtet werden. Die maximale Intensität erreichen die Orioniden am 21. Oktober. Dann herrscht allerdings laut der «Hessischen Niedersächsichen Allgemeinen» eine ungünstige Konstellation für Beobachtende, da am Tag davor Vollmond herrscht und das Leuchten des Mondes die Sternschnuppen ausblendet.

Noch mehrere Meteor-Schauer ausstehend

Es ist also am Firmament immer etwas los – dafür gilt es aber, sich gute Voraussetzungen zu schaffen. Dazu sollte man sich eine möglichst lichtarme Umgebung aussuchen (am besten in den Bergen), die eine gute Rundumsicht ermöglicht und viel Geduld mitbringen. Dann kann auch in kühlen Herbstnächten so mancher Wunsch in Erfüllung gehen.