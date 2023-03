Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin wird Wladimir Putin zur Konkurrenz

Der Chef der Wagner-Gruppe zeigt sich in neuester Vergangenheit auch gerne in Kampfuniform, scheinbar nur wenige Kilometer von der Front entfernt.

Wagner-Gruppe verliert zunehmend Privilegien

Trotzdem stichelt Prigoschin weiter, kündigte etwa Mitte März an, bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen 2024 als Kandidat anzutreten. Für Aleksej Mukhin, einen russischen Politikwissenschaftler und Mitglied der Kreml-nahen Gruppe «Valdai Discussion Club», ist der Sinn hinter dieser sarkastischen Ankündigung klar. Wie er in seinem Telegram-Kanal schreibt, interpretiere die russische Bevölkerung Prigoschins Ankündigung zunehmend als bevorstehende Kandidatur für die russischen Präsidentschaftswahlen, die ebenfalls 2024 stattfinden sollen.

«Prigoschin sucht einen Sündenbock»

«Ob Jewgeni Prigoschin wohl Wladimir Putin über seine Präsidentschaftspläne informiert hat?», fragt Mukhin rhetorisch. Der «angehende Politiker», wie Aleksej Mukhin den Wagner-Chef nennt, habe seine Truppen in Bachmut in Gefahr gebracht, umzingelt zu werden, und suche nun einen Sündenbock. Doch ob von Seiten Moskaus Rettung kommt, ist fraglich.

Denn wie der US-Thinktank «Institute for the Study of War» schreibt, beobachte man derzeit auch, dass das russische Verteidigungsministerium versuche, Prigoschin für den verlangsamten Vormarsch in Bachmut und die hohen Verluste verantwortlich zu machen. In der seit Monaten hart umkämpften Stadt Bachmut könnte der Kreml also absichtlich Wagner-Truppen einsetzen, deren Chancen auf Geländegewinne verschwindend klein sind, um damit die Wichtigkeit und Schlagkraft von Prigoschins Söldnern herunterzuspielen.