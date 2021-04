Weisse Wände waren lange das Ding, wenn es um die perfekte Ästhetik daheim ging. Dazu Fischgrät-Parkett, Stuck und ein Büschel Pampasgras – schon waren einem die Likes in den sozialen Netzen gewiss. Doch wo vorher alles so hell war, dass man die Augen zukneifen musste, um Möbel und Deko überhaupt zu erkennen, strahlt uns seit Kurzem Farbe an.