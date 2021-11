Jetzt kommt Lila auf unsere Wangen

In den Regalen der Kosmetikabteilungen ist es schon länger zu bewundern, doch für eine Kaufentscheidung war das leuchtende Violett bisher doch ein Stücken zu intensiv. Und zugegeben, sich eine tief-lila Nuance auf die Wangen zu tupfen, klingt nicht gerade nach der natürlichsten Variante.

Tatsächlich belehrt Tiktok seine Nutzer und Nutzerinnen aber gerade eines Besseren – kann lila Blush tatsächlich für den Glow sorgen, für den sonst ein langer Spaziergang an der frischen Luft verantwortlich ist?

Auf den Typ kommt es an

Es scheint ganz so. Besonders dunklere Hauttypen mit einem warmen Unterton profitieren von der Nuance. Sie radiert den Gelbstich in der Haut aus und sorgt so für die gesunde Farbe auf den Wangen (genauso, wie lila Shampoo gelbstichige Haare wieder ins Gleichgewicht bringt).