Mit dem bZ4X kommt 2022 Toyotas erster Stromer auf den Markt

Der bZ4X orientiert sich bei Design und Abmessungen am bekannten Hybrid-SUV RAV4. Deutliche optische Unterschiede gibt es vor allem an der Frontpartie, die auf einen klassischen Kühlergrill verzichtet, und an dem etwas schräger fallenden Heck. Darüber hinaus ist der Radstand des Stromers anderthalb Zentimeter länger, die Überhänge vorne und hinten fallen etwas kürzer aus.