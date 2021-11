Jetzt kommts zum Final-Krimi – so bucht die Nati das direkte WM-Ticket

Ein zufriedener Murat Yakin und ein enttäuschter Roberto Mancini sprachen nach dem Topspiel in Rom an der Medienkonferenz. Beide liefern sich aber bereits Kampfansagen für den ganz grossen Quali-Final am Montag.

«E in exzellentes Tor aus der Feinkostabteilung », beschreibt Italien-Trainer Mancini das Tor von Silvan Widmer. SRF

Darum gehts Murat Yakin ist zufrieden mit dem Spiel am Freitag.

In der Defensive fallen jetzt aber zwei weitere Spieler für das Bulgarien-Spiel aus.

Mancini glaubt derweil, dass das aktuell bessere Torverhältnis reichen wird für die Italiener.

« Wenn man das ganze Spiel betrachtet , ist das Unentschieden gerecht», sagt ein zufriedener Murat Yakin nach dem Topspiel in Rom. Mit dem verschossenen Penalty habe man Glück gehabt – « dieses Glück haben wir uns aber auch erarbeitet mit unserer T e amle istung .» Dass sich der Videoschiedsrichter beim Italien-Penalty in der 90. Minuten meldete, stösst dem Nati-Trainer a llerdings sauer auf. « Wenn er in dieser Situation eingreift, hätte es auch bei uns ein, zwei Situationen gegeben, wo er hätte einschreiten können. »

Nun liegt der Fokus auf dem grossen Final am Montag in Luzern gegen Bulgarien – ohne Manuel Akanji, der wegen seiner Gelben Karte gesperrt ist und wohl auch ohne Riccardo Rodriguez, der a m Freitag angeschlagen ausgewechselt wurde . Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses denkt Yakin aber sowieso hauptsächlich an die Offensive: « Wir müssen vorne viele Möglichkeiten erarbeiten, früh in Führung ge h en und von der Schweiz aus Druck ausüben auf Italien. Es ist machbar zwei Tore aufzuholen, aber es wird nicht einfach. » Er zähle am Montag auch auf die Unterstützung der Fans in der ausverkauften Swissporarena in Luzern – und darauf, dass Nordirland in Belfast nicht kampflos auftreten wird .

Mancini war nicht so glücklich nach der Partie gegen die Schweiz. Getty Images

Weniger glücklich über das Spiel in Rom und die Ausgangslage am Montag ist Italien-Trainer Roberto Mancini, der mit seinem Team in Nordirland ran muss. « Wir sind enttäuscht, wir wollten gewinnen und wir haben jetzt in zwei Spielen gegen die Schweiz zwei Penaltys verschossen. » Die Situation sei nun angespannt, aber man habe alles in der eigenen Hand. « Ich glaube, dass diese Zwei-Tore-Führung uns einen leichten Vorteil verschafft. Wenn wir gewinnen in Belfast, müsste die Schweiz ganz viele Tore schiessen. » Zum Ende gibt sich der Europameister-Trainer dann doch noch deutlich siegessicher. « Wir müssen nicht verzweifelt sein. Wir werden uns qualifizieren! »

Das ist die Ausgangslage für den Final-Krimi

Doch welche Szenarien entscheiden beim Final-Krimi am Montag über das WM-Ticket nach Katar? Eigentlich ist es ganz einfach – und irgendwie auch nicht. 13:2 lautet das Torverhältnis der Italiener, 11:2 jenes der Nati. Beide Teams haben 14 Punkte auf dem Konto. Gewinnt der Europameister sein letztes Spiel auswärts gegen Nordirland und die Schweiz schlägt zeitgleich zu Hause Bulgarien, entscheidet das Torverhältnis darüber, wer das direkte WM-Ticket für Katar löst.

Die Schweiz muss auf jeden Fall zwei Tore mehr schiessen als Italien – vielleicht sogar aber drei. Denn spielt Italien auswärts in Belfast beispielsweise 2:1 und die Schweiz holt in Luzern ein 3:0 gegen Bulgarien, ist die Squadra Azzurra Erster. Zwar würden in diesem Fall beide Teams eine Tordifferenz von plus zwölf ausweisen, Italien hätte aber die höhere Anzahl an erzielten Treffern (15:3 im Vergleich zu 14:2).

Ein italienisches 1:0 würde dagegen der Nati die WM-Quali bescheren, wenn sie 3:0 gegen Bulgarien gewinnt. Denn falls beide Mannschaften am Montagabend nach Abpfiff das exakt gleiche Torverhältnis aufweisen (in diesem Fall je 14:2), kommen die direkten Begegnungen ins Spiel. Da hat die Schweiz, dank des beim 1:1 erzielten Auswärtstreffers in Rom, wiederum die Nase vorne. Neben Bier und Chips sollte am Montagabend auf alle Fälle auch ein Taschenrechner vor dem TV in Griffweite bereitliegen.