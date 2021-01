Wann ist der Aufwand «verhältnismässig»?

Die Homeoffice Pflicht gilt für alle Leute, bei denen der Aufwand «verhältnismässig» ist – was das genau bedeutet, wurde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bisher nicht genauer definiert. Eric Scheidegger, Leiter Wirtschaftspolitik beim Seco, sagte an der Pressekonferenz des Bundesrates am Mittwoch, dass es zum Beispiel bei spezialisierten Arbeitsplätzen mit sieben Monitoren in der Finanzindustrie nicht zumutbar sei, diese zuhause zu installieren. «Hingegen ist es absolut zumutbar, in einem normalen Dienstleistungsbereich oder auch in der Bundesverwaltung diese Arbeitsplätze zuhause einzurichten», so Scheidegger.