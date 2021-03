Viele Hotels bieten in der Corona-Krise günstige Preise für Langzeitaufenthalte an. Die Monatsmieten fürs Hotel sind dabei oft günstiger als bei einer Stadtwohnung.

Langzeitaufenthalt in der Pandemie : Jetzt kosten Hotelzimmer weniger als eine Wohnung in der Stadt

Darum gehts Im 25 Hours Hotel in Zürich kostet ein Monatsaufenthalt 2200 Franken.

Damit ist der Aufenthalt im Hotel günstiger als manch eine Wohnung in der Stadt.

Um die Kosten mindestens teilweise zu decken, setzen immer mehr Hotels auf Langzeitaufenthalte.

Die Coronavirus-Krise beutelt die Schweizer Hotellerie: Ausländische Gäste und Geschäftsreisende fehlen. Immer mehr Hotels setzen darum auf Langzeitaufenthalte zu günstigen Preisen. In den Schweizer Städten ist das Leben im Hotel nun fast günstiger als eine Wohnungsmiete.

So kostet etwa ein Zimmer im 25 Hours Hotel an der Zürcher Langstrasse pro Monat 2200 Franken. Studenten zahlen sogar nur 1500 Franken, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. Zum Vergleich: Die Durchschnittsmiete in der Stadt Zürich liegt gemäss der Suchmaschine Immomapper bei 1925 Franken.

Über das Projekt Interim bietet das Hotel Montana in Zürich sogar möblierte Zimmer als Wohn- oder Arbeitsraum für 600 Franken an. Das Angebot gilt jedoch nur bis zum 27. April. Das Zürcher Hotel Marta bietet bis zum 31. Mai für 280 Franken pro Woche Zimmer zur Zwischennutzung an.

Auch die Sorell Hotels Schweiz bieten in Zürich, Bern, Basel, Rapperswil und St. Gallen Langzeitaufenthalte an. Ein Zimmer kostet zwischen 1500 und 5500 Franken monatlich, wobei die Gäste im Schnitt 60 Tage bleiben. So lassen sich die Kosten trotz ausbleibender Touristen und Geschäftsreisender zumindest teilweise decken.

Bei Trennungen und Wohnungswechsel ins Hotel

Gäste, die längere Aufenthalte im Hotel buchen, suchen eine flexible Zwischenlösung: Bei Job- oder Wohnungswechsel sowie bei einer Trennung vom Partner sind Langzeitaufenthalte gefragt. Es gebe aber auch Leute, die gar keine Wohnung wollen und den Hotelaufenthalt bevorzugen.

So hat sich etwa eine ältere Frau für einen Langzeitaufenthalt im Mercure Hotel Stoller Zürich entschieden, statt ins Altersheim zu gehen, wie die «Sonntagszeitung» weiter schreibt. Denn im Hotel habe sie die Möglichkeit, vor die Tür zu kommen und ihre Verwandten zu sehen. Zurzeit kostet eine Übernachtung dort 80 Franken statt wie vor der Pandemie 140 bis 150 Franken.

In diesen Städten lohnt sich das Hotel weniger

Besonders in der Stadt Zürich kann sich ein langer Aufenthalt im Hotel lohnen: Eine 1- bis 1,5-Zimmer Wohnung kostet im Schnitt 1437 Franken, laut Immomapper. In Basel liegt die Durchschnittsmiete für die gleiche Wohnung aber nur bei 1000 Franken.

Dort bietet beispielsweise das Hotel Stücki Langzeitaufenthalte für 2040 Franken im Monat. Damit liegt der Hotelpreis deutlich höher als eine Wohnungsmiete. Auch in Bern könnte der längere Hotelaufenthalt teurer ausfallen. So kostet eine 2,5 Zimmer Wohnung in der Hauptstadt im Schnitt 1430 Franken.

Das Hotel Bären am Bundesplatz bietet einen Monatsaufenthalt in einem 2,5-Zimmer für 2400 Franken an. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass der Hotelpreis eine regelmässige Reinigung der Zimmer beinhaltet. Zudem können Gäste die Hotelrestaurants benutzen.