Rabattschlacht – Jetzt kriegst du das Halbtax als Neukunde zum Billigpreis

Black Friday ist erst am 26. November. Viele Händler haben die Rabattschlacht aber schon begonnen. Jetzt steigt auch Interdiscount ein. Die Coop-Tochter bietet in Zusammenarbeit mit der SBB ab Montag um neun Uhr das Halbtax zum halben Preis an, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Für Jugendliche kostet es so noch 60 Franken, für Erwachsene 92.50 Franken.