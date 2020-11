Nun zieht Sängerin Halsey nach: «Es scheint, als müsste man die richtigen Leute kennen, den richtigen Menschen die Hände schütteln und mit ‹Bestechungsgeldern› arbeiten», schreibt die 26-Jährige in einer neuen Instagram-Story.

Für keinen der renommierten Musikpreise nominiert wurde The Weeknd. Der Kanadier machte seinem Ärger auf Social Media Luft und bezeichnet die Grammys als «korrupt».

Mit Sängerin Halsey kritisiert ein weiterer Superstar die Grammys: Die 26-Jährige schliesst sich damit Musiker The Weeknd an, der vergangenen Woche die renommierte Preisverleihung als «korrupt bezeichnete. The Weeknd (30) ging komplett leer aus, obwohl er mit der Single «Blinding Lights» und der Platte «After Hours» grosse Hits gelandet hat.