Die Kantonspolizei Zürich meldet auf ihrer Website Cybercrimepolice.ch derzeit eine ganze Reihe weiterer Firmennamen und -logos, die aktuell in Betrugsmaschen missbraucht werden. Dazu gehören etwa Cembra Money Bank, Paypal, UPS und DHL. In einigen Fällen werden die Opfer nicht nur per E-Mail oder SMS, sondern auch telefonisch kontaktiert. 20 Minuten hat in letzter Zeit ebenfalls mehrere Meldungen zu diesen Fake-Nachrichten erhalten. Besonders oft scheinen sich die Betrüger als Lieferdienste auszugeben.