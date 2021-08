Herzogin Meghan - Jetzt lästert ihr Bruder bei «Big Brother VIP»

Im dem anderthalbminütigen Clip nennt er seine Schwester «oberflächlich» und prahlt damit, Prinz Harry vor der Hochzeit gewarnt zu haben: «Ich warnte Prinz Harry: 'Ich glaube, sie wird dein Leben ruinieren. Sie ist sehr oberflächlich’», so der 55-Jährige.

Der Grund: Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. zieht ins australische «Big Brother»-Haus ein. Und schon im Trailer zur neuen Staffel zieht der 55-Jährige schamlos über seine Schwester her.

Herzogin Meghan (40) muss mal wieder einstecken. Diesmal hagelts Kritik seitens der eigenen Familie – und das in aller Öffentlichkeit.

Thomas Markle Jr. lästert im neuen Trailer zum australischen Pendant von «Promi Big Brother» über seine kleine Halbschwester Meghan (40) ab. Dabei nennt er die Herzogin von Sussex «oberflächlich» und gibt damit an, Prinz Harry (36) vor der Hochzeit mit ihr gewarnt zu haben. «Ich glaube, sie wird dein Leben ruinieren. Sie ist sehr oberflächlich», will er dem Prinzen geraten haben. Während seines Monologs steigt der 55-Jährige Handwerker wie selbstverständlich aus einer Limousine.

Für Harry und Meghan (40) ist das alles wohl keine Überraschung: Schon 2018, kurz vor der Hochzeit des royalen Paares, sendete Thomas Markle Jr. einen handgeschriebenen Brief an Prinz Harry. Darin appellierte er an den Prinzen, dass es noch nicht zu spät sei, die Hochzeit abzublasen. Ausserdem sei Meghan «offensichtlich nicht die richtige Frau» für den damals 33-Jährigen. Die Schauspielerin werde ihre Rolle als Prinzessin nämlich «lediglich durchschnittlich gut» spielen.