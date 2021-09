Höhere Impfnachfrage wegen Zertifikatspflicht - Jetzt lassen sich die Leute impfen – Kantone erwarten weiteren Anstieg

In Bern haben sich in den letzten 24 Stunden 2000 Personen für die Erstimpfung angemeldet. Normalerweise sind es 500 bis 1000.

Nachdem der Bundesrat am Mittwoch angekündigt hat, dass man ab Montag nur noch mit Zertifikat ins Restaurant, in die Bar, ins Kino und ins Fitnesscenter darf, ist für Fabrizio (20) klar: Er lässt sich impfen. Das sagt er im 20 Minuten-Video. Und er ist offensichtlich nicht allein.

Der durch die Bundesratsmassnahmen erzeugte Impfdruck wirkt offensichtlich jetzt schon, wie die Nachfrage bei den Kantonen zeigt. So haben sich im Kanton Bern in den vergangenen 24 Stunden 2000 Personen für die Erst-Impfung angemeldet. Normalerweise seien es 500 bis 1000 Personen pro Tag, sagt Gundekar Giebel, Kommunikationschef des Gesundheitsdepartements. In den Walk-ins in Thun und im Inselspital Bern gebe es bis zu 300 Besuche pro Tag, und auch der Impf-Truck, der durch den Kanton tourt, sei gut besucht. «Wir hoffen, dass der Trend so weiter geht. Es stehen 4000 Termine zur sofortigen Buchung bereit», sagt Giebel.