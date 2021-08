Zunahme nach Sommerferien - Jetzt lassen sich die Schüler und Schülerinnen impfen

In keiner anderen Bevölkerungsgruppe nimmt die Impfquote in letzter Zeit stärker zu.

Das zeigt Wirkung. Wie nau.ch berichtet, haben in gewissen Kantonen die Impfanmeldungen in dieser Altersgruppe seit den Sommerferien deutlich zugenommen. So haben sich im Kanton Bern alleine in den letzten zwei Wochen - seit die Schule wieder eingesetzt hat - fast 2000 Jugendliche für die Impfung angemeldet. «Diese Zahlen sind soweit erfreulich und werden sicherlich noch steigen», heisst es bei der Berner Gesundheitsdirektion. Insgesamt haben sich im Kanton Bern über 23’000 Jugendliche für die Impfung angemeldet, was 38 Prozent aller Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren entspricht.