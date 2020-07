Als Assistenztrainer

Jetzt legt WM-Legende Klose bei Bayern los

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose kehrt zur ersten Mannschaft des FC Bayern München zurück: als Assistenztrainer von Hansi Flick, der sich einiges erhofft vom ehemaligen Weltklassestürmer.

Miroslav Klose hat beim FC Bayern seine Arbeit als Co-Trainer von Hansi Flick aufgenommen. Der WM-Rekordtorschütze (16 Treffer) war am Dienstag in München erstmals in neuer Rolle beim Training des deutschen Rekordmeisters dabei. «Ich konnte es nicht erwarten, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen», sagte Klose.