400 Prozent Preisanstieg – Jetzt liefert der erste deutsche Energieversorger kein Gas mehr

Die Gaspreis-Explosion hat drastische Folgen in Deutschland. Der Energieversorger Gas.de/Grünwelt liefert seit 2. Dezember als erster kein Gas mehr an die Kundschaft aus. Grund sei die «historisch einmalige Preisentwicklung im Erdgasmarkt», zitiert Bild.de das Unternehmen.

Gaspreiskurve zeigt wieder nach unten

Auch bei uns sind in den letzten Monaten die Preise gestiegen, derzeit zeigt die Preiskurve aber wieder nach unten, so der Sprecher. Einheitliche Preise gibt es nicht. «In der Schweiz gibt es etwa 100 Gasversorger, meist Stadt- oder Gemeindewerke. Sie alle haben unterschiedliche Strategien, was die Gasbeschaffung betrifft. So fallen auch die Konsumentenpreise sehr unterschiedlich aus.»