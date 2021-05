Hobby in der Pandemie - Jetzt liegen Bücher wieder voll im Trend

Kein Theater, Kino oder Konzert: Freizeitaktivitäten haben sich in der Krise schwierig gestaltet. Beschäftigungen für Zuhause liegen darum wieder im Trend. Besonders beliebt ist Lesen: So hat Digitec Galaxus im ersten Quartal 2021 rund 250 Prozent mehr Bücher verkauft als in den ersten drei Monaten im Vorjahr.