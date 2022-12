Kosovo: 20 Minuten zeigt dir Krisen-Hotspot Mitrovica

Der Norden Kosovos ist von einer serbischen Minderheit geprägt. Der serbische Botschafter in der Schweiz sagte dazu zu 20 Minuten: «Sie leben unter ständigem Druck der Behörden in Pristina.» Der Stereotyp von bösen Serben und guten Albanern sei falsch: «Es gibt kein schwarz-weisses Bild, es gibt viele Nuancen.» Die Serbin Jovana Radosavljevic führt eine NGO, die den Dialog fördern will. Sie zeigt 20-Minuten-Reporter Luca La Rocca den serbisch geprägten Stadtteil Nord-Mitrovica und spricht über Probleme und Chancen.