Hummer und Cybertruck - Jetzt lockt die Auto-Branche mit elektrischen PS-Monstern

Hummer mit Krabben-Modus

Der Krabben-Modus hilft dem Hummer in Stadt und Land, wenn das Gelände besonders eng und kurvig ist. Denn damit lassen sich alle vier Räder gleichzeitig um zehn Grad in dieselbe Richtung drehen und seitwärts rollen. Der Wagen übersteht ausserdem Fahrten durch 60 Zentimeter tiefes Wasser und kann sich selbst um 15 Zentimeter in die Höhe pumpen, um unwegsames Gelände zu überwinden. Die Reichweite des Elektro-Hummers soll laut Hersteller bei 560 Kilometern liegen. Der E-Hummer kam in den USA als SUV- und Pick-up-Variante auf den Markt.