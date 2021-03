Es war ein chaotischer Tag, der sich am Montag in Basel ereignete. Nach Wochen des Ringens schien der Machtkampf um den FC Basel entschieden, als sich David Degen während der Verwaltungsratssitzung als neuer starker Mann und Besitzer des Vereins erklärte. Kurze Zeit später dementierte der Club, dass eine Aktienübernahme vom bisherigen Präsident der FC Basel Holding AG, Bernhard Burgener, auf Degen stattgefunden hätte. Vielmehr hätte keine Einigung erzielt werden können, weil Degen gegen Burgener und Co. eine superprovisorische Verfügung erreicht hätte, welche die amtierenden Machthaber blockierte und es dem Verwaltungsrat aktuell nicht möglich macht, einen Aktienverkauf an eine Drittpartei ausser David Degen zu genehmigen.

… zu den nächsten Schritten

Dass er davon ausgehe, dass die superprovisorische Verfügung, die am Montag den geplanten Ablauf der Holding-Verwaltungsratssitzung verhinderte, so rasch als möglich behandelt werde. «Das ganze Geschäft betrifft aber eben die übergeordnete FC Basel Holding AG und tangiert unseren operativen Alltag der FC Basel 1893 AG nicht.»

… was die Blockade wirklich für den FCB-Alltag bedeutet

«Themen auf Stufe der FC Basel Holding AG dürfen uns in der täglichen Arbeit nicht beeinträchtigen. In unserem Alltag, was die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die 1. Mannschaft, die Nachwuchs- und Frauenabteilung sowie die Arbeit aller Teams betrifft, nimmt alles seinen gewohnten Gang», so Heri. Man habe viele Aufgaben vor uns und bewältige diese mit grösstmöglichem Engagement und viel Leidenschaft für den FCB. «Sowohl im administrativen als auch im sportlichen Bereich haben wir viel zu tun – und das packen wir gemeinsam an. Von einer Blockade oder von einem Stillstand ist keine Rede.»