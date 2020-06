Cumulus-Klau

Hackergruppe verkaufte Log-ins

In einer gemeinsamen Aktion war es polnischen und Schweizer Ermittlern vor ein paar Wochen gelungen, eine fünfköpfige Hackergruppe hochgehen zu lassen. Die Haupteinnahmen habe diese mit dem Hacken von Treuepunktekonten gemacht. Diese wurden an kriminelle Banden weiterverkauft. Unter den gestohlenen Daten waren auch Log-ins von Migros-Kunden. Migros-Sprecher Patrick Stöpper betonte gegenüber 20 Minuten: «Die Migros selbst ist nicht gehacked worden.» Es seien Log-ins, die man sich bei anderen Plattformen angeeignet habe, bei der Migros ausprobiert worden. So habe man sich Zugang zu den Kundenkonten verschafft.