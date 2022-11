Vogelgrippe: Jetzt müssen Hühnerhalter ihre Ställe aufrüsten

Die Vogelgrippe wütet in Europa wie noch nie. Auch in der Schweiz herrscht mittlere Alarmstufe. Menschen sollen tote Wildvögel melden und sie nicht berühren.

1 / 6 Wildgänse in Norddeutschland: Das Vogelgrippe-Virus wird vor allem durch sie verbreitet. Deshalb müssen Geflügelhalter ihre Tiere schützen, etwa mit einem Wintergarten. Reuters Erstmals macht die Vogelgrippe keine Saisonpause mehr: Den ganzen Sommer über wurden in Europa Fälle registriert. Am stärksten betroffen sind die Küstengebiete. BLV/Friedrich-Loeffler-Institut Aber auch im französischen Departement Ain, das an die Schweiz grenzt, gab es jüngst sieben Fälle von Vogelgrippe. Das könnten erste Anzeichen dafür sein, dass erneut ein Seuchenzug bevorsteht, schreibt der Bund in seinem neusten Radar-Bulletin. Wikipedia

Darum gehts In Deutschland wütet die Vogelgrippe wie noch nie, erstmals ganzjährig.

In der Schweiz warnt der Bund vor dem hochpathogenen aviären Influenza-Virus.

Auch Menschen und andere Tiere könnten betroffen sein, befürchtet eine Virologin.

«Ich bin beunruhigt über die Dynamik der Vogelgrippe», twittert die Genfer Virologin Isabella Eckerle. «Wegen der Folgen für Wildvögel und wegen der Gefahr, dass das Virus auf Mensch und andere Tiere übergehen könnte.»

Die Rede ist von der hochpathogenen aviären Influenza, im Volksmund Vogelgrippe oder Geflügelpest. Sie wütet derzeit in Europa wie noch nie, am stärksten betroffen sind Deutschland und Frankreich, aber auch die Niederlande, Spanien und Portugal. Es handle sich um die grösste bisher in Europa beobachtete Epidemie, heisst es im Radar-Bulletin von Ende September 2022 vom schweizerischen Bundesamt für Landwirtschaft und Veterinärwesen (BLV) sowie vom deutschen Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Loeffler-Institut). Erstmals machte das Virus in den Sommermonaten keine Pause mehr, sondern wütete ganzjährig und forderte 2021 und 2022 in ganz Europa Dutzende Millionen von Tierleben. Teilweise verendeten sie, teilweise mussten sie gekeult werden.

In Europa sind die Küstenregionen am stärksten betroffen (siehe Karte in der Bildstrecke), da Zugvögel den Virus verbreiten. Doch auch im Landesinneren treten vermehrt Fälle auf. Damit muss sich auch die Schweiz wappnen. Letzten Winter gab es einen Vogelgrippe-Fall in Hüntwangen, nahe der deutschen Grenze, daraufhin wurden bis im Frühling 2022 Massnahmen verhängt.

Schweiz: Alarmstufe orange

Im Bulletin rät der Bund zur erhöhten Wachsamkeit – mit Alarmstufe orange, in Deutschland herrscht Alarmstufe rot. Im französischen Departement Ain, das an die Schweiz grenzt, seien fünf Fälle bei Wild- und zwei bei Hausvögeln registriert worden, heisst es. Das könne ein erstes Anzeichen dafür sein, dass ein erneuter Seuchenzug bevorstehe, schreibt der Bund. Hühnerhalter müssten ihre Stallhaltung überprüfen und allenfalls optimieren: Im Hühnerstall spezielle Kleidung tragen, Hände danach gut waschen, Besucher vermeiden, ein Paar Stiefel am Stalleingang platzieren und im Stall nur diese tragen. Am besten sei ein Wintergarten für die Hühner, empfiehlt der Bund.

Und: Wer auf einen toten Vogel stösst, darf ihn nicht berühren, sondern muss ihn dem Wildhüter oder dem Veterinäramt melden.

Für Menschen wenig gefährlich

Die Frage, ob auch Menschen gefährdet sind, beantwortet das zuständige Bundesamt so: «Es handelt sich um eine Zoonose. Theoretisch besteht also immer die Gefahr, dass sich Menschen beim Kontakt mit erkrankten Vögeln anstecken.» Allerdings seien die aktuell zirkulierenden Virenstämme für den Menschen scheinbar wenig gefährlich. Auch die europäische Seuchenbehörde stuft die Gefahr als niedrig bis moderat ein – aber mit einer Unsicherheit behaftet.

Virologin Eckerle sagt: «Wo das Virus so stark wütet, da ist die Gefahr von Mutationen grösser.» Es bestehe die Befürchtung, dass sich das Virus anpasst und auf Menschen übergreift. Vogelgrippe-Fälle bei Säugetieren müsse man deshalb aufmerksam beobachten, wie kürzlich jene auf einer Nerzfarm in Spanien.

Allgemein müssten Tier- und Humanmediziner enger zusammenarbeiten, sagt Eckerle. Noch wisse man nicht, warum die Vogelgrippe so stark zirkuliere. Doch man solle neuartige Infektionsausbrüche bei Menschen und Tieren nicht getrennt voneinander betrachten.

Gefahr von Ansteckung klein, aber Fallsterblichkeit gross Wenn sich ein Mensch mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert, sind seine Überlebenschancen mittelgross. Das europäische Zentrum für Prävention und Krankheitskontrolle beziffert die Fallsterblichkeit mit 50 bis 80 Prozent. Laut WHO infizierten sich seit 2006 weltweit mehrere Hundert Menschen, davon starben 450. Doch die Gefahr, sich zu infizieren, sei für Menschen klein, sagt Isabella Eckerle. Denn dafür müsse das Virus in ausreichender Menge in die tiefen Atemwege gelangen, etwa durch das Einatmen von kontaminiertem Staub.