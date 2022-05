Geld für TV-Sender: Jetzt müssen TV-Kunden mehr zahlen oder Zwangswerbung ertragen

In einem Brief informiert Salt die Kundinnen und Kunden, dass sie ab Mai 3.95 Franken draufzahlen müssen, wenn sie Replay-TV mit Spulfunktion weiterhin nutzen wollen.

Salt verschickt Briefe an Kundinnen und Kunden.

Salt informiert die Kundschaft über die Änderung in einem Brief, der der Redaktion vorliegt (siehe Bildstrecke oben). Darin schreibt Salt, man bedauere die Änderung, sei aber dazu gezwungen worden. Neu zahlen die Anbieter den TV-Sendern bis zu sieben Franken pro Monat und Nutzer fürs Replay-TV (siehe Box).

Durch den Schritt seien auch technische Anpassungen nötig, was zusätzliche Kosten verursache. So soll es etwa im Laufe des Jahres weitere Anpassungen zum Überspringen von ganzen Werbeblöcken geben. Salt werde darüber zu gegebener Zeit informieren.

Ausserdem seien alle Schweizer TV-Anbieter von der Vereinbarung betroffen. Mit Init7 habe schon ein weiterer über die neuen Tarife informiert. Auch Swisscom und Sunrise, die zusammen 80 Prozent des TV-Markts ausmachen, werden es umsetzen. Wann es dazu kommt und was es kosten wird, konnten die Telkos auf Anfrage aber nicht sagen.

«Preiserhöhung ist ein Eigengoal»

Die Tariferhöhung der TV-Anstalten hält Frick für ein Eigengoal. «Fernsehen ist ohnehin immer weniger beliebt in Zeiten des Streamings. Replay-TV ist wohl das Einzige, was die Jungen noch am TV interessiert. Doch jetzt wird es nochmals deutlich weniger attraktiv», sagt Frick zu 20 Minuten.