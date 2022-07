Sofortmassnahmen nötig: Jetzt müssen wegen der Hitze schon Strassenabschnitte gesperrt werden

Ein gesperrter Strassenabschnitt am Littauerberg in Luzern.

Die anhaltenden hohen Temperaturen und die Einstrahlung der Sonne können zu Verformungen und Aufweichungen der Strasseninfrastruktur führen. So können sich etwa Schachtdeckel verformen und dadurch Lärm beim Überfahren mit Motorfahrzeugen verursachen. «Eingehende Meldungen aus der Bevölkerung werden aufgenommen und die Mängel so rasch wie möglich mit Sofortmassnahmen behoben», teilte die Stadt Luzern am Mittwoch mit. Laut Patrick Kessler, Leiter Werterhalt und Koordination beim Strasseninspektorat, haben bisher drei Anwohner an der Bernstrasse, der Bruchstrasse und der Bellerivehöhe verformte Schachtdeckel der Stadt gemeldet. Weil das Beheben des Problems organisiert werden muss, kann dies ein paar Tage dauern, bevor die Massnahmen ergriffen werden können.