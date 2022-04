Pratteln BL: «Jetzt müssen wir es dann einbetonieren»

Nachdem es am Dienstag im Längi-Quartier gesichtet worden war, war es am Mittwoch schon woanders. Jetzt hat die Besitzerin eine Belohnung ausgelobt.

Am Dienstagabend wurde es im Längi-Quartier gesichtet, am Mittwochmorgen war es schon wieder weg. Inzwischen dürfte ganz Pratteln nach dem lila Bredella-Velo suchen. Ein Velo, das notabene nicht einmal mehr fahrtüchtig ist. Es ist komplett in Lila angesprayt und hat zwei platte Reifen. Trotzdem machte sich wer die Mühe, das liebevoll gestaltete Velo, das an seinem Standplatz nahe des Bahnhofs am Boden angeschraubt war, zu entführen.