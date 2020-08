Risikogebiet

Jetzt müsste auch Belgien auf der Quarantäne-Liste stehen

In Belgien häufen sich die Corona-Fälle wieder. Das Land ist der nächste Kandidat für eine Aufnahme auf die Risiko-Liste der Schweiz.

Seit Samstag muss für zehn Tage in Quarantäne, wer vom spanischen Festland in die Schweiz einreist. Gleiches könnte bald auch für Belgien der Fall sein. Denn Belgien hat den Schwellenwert überschritten, der zu einer Aufnahme auf die Risiko-Liste der Schweiz führt. So wurden in den letzten 14 Tagen laut den Zahlen des

European Centre for Disease Prevention and Control 64 Fälle pro 100’000 Einwohner registriert (Stand Freitag). Die Grenze liegt bei 60 Fällen pro 100’000 Einwohner. Das Bundesamt für Gesundheit passt die Liste in regelmässigen Abständen an.