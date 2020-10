Die Tessiner Tourismusbehörden hofften, dass die Gäste aus Süddeutschland in den Herbstferien in den Sonnenkanton kommen.

Am kommenden Wochenende fangen die Herbstferien in Baden-Württemberg an. Aus dem Bundesland kommen laut Tessiner Tourismusagentur die meisten deutschen Gäste. Die Ferien in Bayern starten eine Woche später. «Natürlich haben wir gehofft, dass Gäste aus Süddeutschland diese Ferien nutzen, um ihren Sommer im Tessin zu verlängern. Das fällt jetzt flach», sagt eine Sprecherin.