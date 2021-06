Rassistisch oder nicht? - Jetzt muss der Verwaltungsrat über die African Lodge entscheiden

Das sagen Forschende

«Die vom Hotel bediente Symbolik des Kochtopfs reiht sich in eine kolonialrassistische Bildwelt ein», sagen Barbara Miller und Simone Rees, die an der Universität Freiburg unter anderem zu Postcolonial Studies und der Geschichte der Dekolonisierung forschen.

«Einerseits reproduziert sie durch die Hervorhebung des Exotischen ein romantisches Bild des ‹vormodernen Afrika›, in welchem die Menschen von der Zivilisation unberührt leben wie im Steinzeitalter. Andererseits spielt es mit der Bedrohlichkeit des ‹Primitiven›, welches gerade in der Tourismus-Branche Faszination erwecken soll.» Genau in dieser Gegenüberstellung können sich Schweizerinnen und Schweizer für modern, fortschrittlich und überlegen halten. «Solche Symbole und Klischees bestehen in verschiedenen Bereichen der Schweizer Öffentlichkeit relativ lang unproblematisiert weiter», so die beiden Forschenden.