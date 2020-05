Kommentarfunktion geschlossen

Peter Schellenberg 21.04.2020, 03:59

Als Lehrer mit 27-jähriger Erfahrung finde ich es absolut richtig und gut, dass keine Noten gesetzt werden. Es geht in dieser Phase um Festigung des Schulstoffs, um das Lückenschliessen, das Auffangen der Schülerinnen und Schüler und das Begleiten bei der Lehrstellensuche. Nebst Schulzeugnissen gibt es den Stellwerkcheck und die diversen Selektionstests der Firmen wie Multicheck oder Basiccheck. Und Prüfungen, die zu Hause gelöst werden, widersprechen schlichtweg der Chancengleichheit. Eltern die helfen, Nachhilfelehrer, die engagiert werden, Chatforen und Livetalks mit einem anderen Computer und Headset sind nur einige Beispiele, die uns vor Augen führen sollten, dass Homeschooling zwar durchgeführt werden kann und viel zum erfolgreichen Lernen beiträgt, aber wir von fairen Tests noch weit entfernt sind. Auch Aufträge, welche hochgeladen werden müssen, sind oft von Eltern korrigiert oder mitverfasst. Haben wir also den Mut, diese Zeit bis zu den Sommerferien zu nützen, den Schülerinnen und Schülern eine möglichst gute Basis mitzugeben und sie nicht in kurzer Zeit einer "Testititis" auszusetzen, welche niemandem nützt. Ein guter, wichtiger und frühzeitiger Entscheid des Bildungsrates und der Bildungsdirektorin, der viel zur Entspannung bei allen Beteiligten in den Schulen beiträgt.