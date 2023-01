Luzern: Lichtfestival sorgt für Unmut

So hat die Stadt Luzern vor wenigen Monaten die Bevölkerung zum Energiesparen aufgerufen. Ebenfalls wurde hinsichtlich der Mangellage auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet.

Zahlreiche Lichtinstallationen verzaubern seit letzter Woche das nächtliche Luzern. Beim Lilu-Lichtfestival lassen verschiedene Künstler während elf Tagen markante Plätze und Gebäude der Stadt im farbigen Gewand erstrahlen. Dass die von Luzern Hotels finanzierte Touristen-Attraktion jedoch überhaupt stattfindet, hingegen auf die alljährliche Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt aufgrund eines drohenden Energiemangels verzichtet wurde, stösst bei den Luzernerinnen und Luzerner auf Unverständnis. Vor wenigen Monaten klang es noch so: Die Stadt Luzern forderte die Bevölkerung zum Energiesparen auf. «Jede eingesparte Kilowattstunde ist dreifach wertvoll», informierte die Stadt in einer Mitteilung.