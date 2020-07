vor 58min

Schlusssprint im Meisterduell

Jetzt muss St. Gallen die Tormaschine starten

Macht sich YB am Freitag (20.30 Uhr) in Sion zum Meister oder wird der Titelkampf am Montag gegen St. Gallen in einer Finalissima entschieden?

von Eva Tedesco

1 / 4 Eine Meisterfeier wie 2019 wird es in Bern in diesem Jahr nicht geben. Foto: Freshfocus Das Fest für den dritten Meistertitel in Folge, der erste Geistermeister-Titel im Schweizer Fussball, muss coronabedingt ausfallen. Das Wankdorf bleibt am Freitag geschlossen. Foto: Freshfocus Die Mannschaft von Trainer Seoane wird sich auch in der Stadt nicht zeigen, sollte man am Freitagabend den Titel in Sion holen, informierte der Club in einer Mitteilung. Foto: Freshfocus

Darum gehts Das Meisterrennen in der Super League geht in die letzten zwei Runden.

YB kann sich am Freitag im Wallis (hier live im Ticker ab 20.30 Uhr) mit einem Sieg zum Meister machen.

St. Gallen spielt gleichzeitig bei Absteiger Xamax.

Nach fast 55 Wochen spitzt sich das Titelrennen in der Super League zu. Noch stehen zwei Runden in der längsten Saison in der Geschichte des Schweizer Fussballs aus. Wer schleppt sich mit dem ersten Geistermeister-Titel am Montag ins Ziel? Zum dritten Mal in Serie YB oder erstmals nach 20 Jahren wieder St. Gallen?

Den Young Boys fehlt dank der besseren Torquote (+36) gegenüber St. Gallen (+19) praktisch nur noch ein Punkt zur Titelverteidigung. Oder sind 17 Tore Differenz in zwei Spielen von den Ostschweizern aufzuholen?

«Noch zwei schwierige Spiele»

«Es sind noch sechs Punkte im Spiel, und rechnen können wir auch», sagt Gerry Seoane, «aber wir beteiligen uns nie an solchen Rechnereien. Wir wissen alle, wie die Ausgangslage ist, aber wir haben noch zwei schwierige Spiele vor uns. Der FC Sion ist noch mittendrin im Abstiegskampf und jeder Punkt ist für alle Mannschaften enorm wichtig.»

Der YB-Trainer schiebt in aller Deutlichkeit nach: «Nicht rechnen, nicht vorausschauen, sondern sich auf das fokussieren, was man beeinflussen kann – und das ist die eigene Leistung.»

Dennoch sei eine Zahlenspielerei erlaubt: Mit einem Sieg wäre YB Meister. Mit einem Remis (und einem St. Galler Sieg gegen Xamax) am Freitag im Wallis würde es zur Finalissima in Bern kommen. Aber die Ostschweizer müssten (Stand Freitagmittag, Anm. d. Red) 17 Tore aufholen. Schiessen sich Itten, Demirovic und Co. gegen die Neuenburger zu einem 6:0-Sieg, bräuchte es am Montag gegen YB «nur» noch einmal ein Resultat in gleicher Höhe. Dies, da sich in Direktduellen die Treffer jeweils doppelt auf die Tordifferenz auswirken.

Fun Fact: Der höchste Sieg der Ostschweizer gegen YB war just ein 6:0 und datiert vom 16. September 1978. Beim FC St. Gallen, das von Willy Sommer trainiert wurde, stand damals Rolf Bollmann, Verleger und Mitbegründer von «20 Minuten», in der Startelf. Bei den Bernern spielten Kudi Müller, Karli Odermatt und der heutige YB-Ausbildungschef Gérard Castella. Gecoacht wurde das damalige YB von Timo Konietzka.

Langer Blick zurück: Der St. Galler Rolf Bollmann (links) im Duell mit Ottmar Hitzfeld vom FC Lugano. Foto: Keystone

Sollten die Berner in Sion verlieren und der FCSG gegen Absteiger Xamax gewinnen, so würde den Ostschweizern in der Finalissima gegen YB ein «normaler» Sieg zum ersten Meistertitel seit 20 Jahren reichen.