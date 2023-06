Dialogluzern: Luzern lanciert Meldestelle für Schäde

Auf der Seite dialogluzern.ch können Bewohnerinnen und Bewohner von Luzern Schäden an der Infrastruktur in der Stadt online melden.

Auf dialogluzern.ch können Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Luzern online mitteilen, wenn sie etwa ein Loch in der Strasse, defekte Toiletten, Brunnen oder einen Defekt auf einem Spielplatz entdecken. Gemeldet werden können etwa auch Sprayereien . Wie am Donnerstag weiter mitgeteilt wurde, werden die Mängel analysiert und, falls nötig, auch behoben. Mit dieser Einbindung der Bevölkerung erweitert die Stadt Luzern ihre Dienstleistungen, die ganz im Sinn der Digital- und Smart-City -Strategie stehen sollen.

Gemeldete Schäden sollten sofort oder etwas später behoben werden

In Zürich werden pro Tag bis zu vier Meldungen gemacht

Zu den Schäden in der Öffentlichkeit gehören etwa Defekte an Beleuchtungen, an Brücken, Brunnen, Bushaltestellen, Gebäuden, Mauern, Sitzbänken, Strassen, Trottoirs, Signalisationen, WC-Anlagen oder Bäumen. Auch, wenn auf Plätzen oder Grünflächen etwas defekt ist, kann man das melden. Zudem gibt es weitere Kategorien wie Abfallkübel oder Sammelstellen. In die Kategorie Vandalismus fallen unter anderem illegale Sprayereien.