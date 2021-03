Nach dem Burka-Verbot will Mitte-Nationalrätin Marianna Binder-Keller auch Kopftücher an Schulen und Kindergärten verbieten.

Moscheen, Imame, Kinderkopftuch

Für Islam-Kennerin Saïda Keller-Messahli steht die Islam-Debatte in der Schweiz erst am Anfang. Sie sieht weiteren Handlungsbedarf, etwa bei den Moscheen: «Kleine Mädchen lernen in der Moschee etwa, dass sie nicht mit den Buben spielen, und dass sie ihre Haare bedecken sollen.» Sie fordert ein Bewilligungsverfahren für Imame, um radikale Prediger auszubremsen, sowie Transparenz bei der Finanzierung von Moscheen. Auch den Vorstoss eines Verbots des Kopftuches bei minderjährigen Mädchen in der Schule unterstützt Keller-Messahli.