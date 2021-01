Horst Seehofer : «Jetzt ohne zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, wäre töricht»

Der deutschte Bundesinnenminister Horst Seehofer hat zum Verzicht auf Auslandreisen aufgerufen. «Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht.»

Aus Sorge vor den Gefahren durch mutierte Coronavirus-Varianten gelten seit Samstag weitreichende Einreisesperren nach Deutschland aus Staaten, in denen diese Varianten stark verbreitet sind.

Wer nicht dringend ins Ausland muss, soll in Deutschland bleiben. Dieser Meinung ist Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat zum Verzicht auf Auslandsreisen aufgerufen. «Im Moment kann ich nur dringend an die Bevölkerung appellieren, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen», sagte Seehofer der «Augsburger Allgemeinen». «Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht», fügte er hinzu. «Jetzt ohne wirklich zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, das muss ich deutlich sagen, wäre geradezu töricht.»