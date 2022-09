Sexting-Gerüchte: Jetzt packt Adam Levines ehemalige Yoga-Lehrerin aus

«Er hat mich wie Dreck behandelt»

Als Zabel hörte, dass mehrere Frauen ihre Erfahrungen mit Levine publik machten, habe sie beschlossen, ihr Schweigen zu brechen. «Es ist ganz einfach. Sei kein Idiot», so Zabels Botschaft an ihren einstigen Yoga-Schüler. «Behandle Frauen nicht, als wären sie wegwerfbar oder als würde ihr Wert nur auf ihrem Äusseren beruhen. Und sei um Gottes Willen ein Vorbild für deine Kinder.»

Flirts in Direktnachrichten

In die Reihe der Frauen, die Levine offenbar in Direktnachrichten angemacht hat, stellten sich auch die Komikerin Maryka und das Instagram-Model Alyson Rose. Unter dem Hashtag #ExposeAdamLevine (Adam Levine entlarven) veröffentlichte Maryka den angelblichen Instagram-Dialog mit Adam Levine. Der 43-Jährige soll unter anderem geschrieben haben: «Ich bin besessen von dir», worauf sie antwortete: «Dude, bist du nicht verheiratet?»

«Ich hatte keine Affäre»

Derzeit ist Levine wohl damit beschäftigt, die Wogen zu glätten und seine Ehe mit dem Model zu retten. Wie ein Insider gegenüber dem Portal Hollywoodlife verriet, soll er unglaublich dankbar sein, dass seine Frau trotz allem noch zu ihm halte. «Das Letzte, was er will, ist, dass sie während der Schwangerschaft gestresst wird. Er liebt Behati und die Kinder so sehr», so die Quelle.

Levine gab in einem kürzlich publizierten Statement zu, «eine Grenze überschritten zu haben». Er habe den Fehler gemacht, «mit anderen Frauen zu flirten.» Eine Affäre zu haben, bestreitet der Sänger jedoch. «Meine Frau und meine Familie sind alles, was mir in dieser Welt wichtig ist. Dass ich so naiv und dumm genug war, das Einzige, was in meinem Leben wirklich zählt, aufs Spiel zu setzen, war für mich der grösste Fehler, den ich je machen konnte.» Der Sänger und das Model sind seit acht Jahren verheiratet.