AHV-Gesetz: Jetzt passt der Bundesrat die Rente der Teuerung an

1 / 3 Anlässlich der Sitzung vom 22. Februar 2023 hat der Bundesrat eine Änderung des AHV-Gesetzes vorgeschlagen. 20min/Matthias Spicher Die Preise stiegen 2022 im Schnitt mehr als die Löhne. 20min/Anna Bila Die Rente, die sich durch den arithmetischen Mittelwert des Preis- und Lohnindexes bildet, hat deshalb leicht an Kaufkraft verloren.

20min/Ela Çelik

Darum gehts Im Jahre 2022 stiegen die Preise ausnahmsweise um 0,3 Prozent mehr als die Löhne.

Die Kaufkraft von Rentnern und Rentnerinnen, die sich am arithmetischen Mittelwert des Preis- und Lohnindexes orientiert, hat deshalb leicht abgenommen.

Diesem Umstand möchte der Bundesrat entgegenwirken, indem er die Renten ausserordentlich erhöht.

Im Zuge der Bundesratssitzung vom Mittwoch wurde eine Änderung des AHV-Gesetzes verabschiedet. Der Bundesrat sieht eine zusätzliche Rentenanpassung vor, sodass die Preisteuerung des vergangenen Jahres, die 2,8 Prozent betrug, abgedeckt wird. Darüber informiert der Bundesrat in einer Medienmitteilung.

Dabei würde es sich um eine ausserordentliche Rentenanpassung handeln. Grundsätzlich passt der Bundesrat die ordentlichen AHV/IV-Renten alle zwei Jahre an die Preis- und Lohnentwicklung an – es wird jeweils das arithmetische Mittel zwischen dem Preis- und Lohnindex (Mischindex) verwendet.

Rente wird ausserordentlich um 0,3 Prozent erhöht

Die letzte Anpassung ist eigentlich noch sehr jung: Am 1. Januar 2023 hob der Bundesrat die Minimalrente um 30 Franken und die Maximalrente um 60 Franken an. Weil der Preisindex im Jahr 2022 ausnahmsweise mehr anstieg als der Lohnindex, hatte die Anpassung nach dem Mischindex zur Folge, dass die Renten um 2,5 Prozent angehoben wurden, während die Teuerung in diesem Jahr 2,8 Prozent betrug. Die Rentenanpassung vermochte die Teuerung also nicht vollständig auszugleichen.

Folglich entschied sich der Bundesrat dazu, eine Änderung des AHV-Gesetzes vorzuschlagen. Die zuhanden des Parlaments verabschiedete befristete Änderung des AHV-Gesetzes sieht eine einmalige Anpassung der Alters- und Hinterlassenenrenten vor.

Entsprechend der Differenz zwischen Misch- und Preisindex, die 0,3 Prozent beträgt, soll nun auch die Rente erhöht werden. Die darauf gestützten Berechnungen ergeben eine Erhöhung der monatlichen Minimalrente um fünf Franken. Für den Fall, dass die Änderung per 1. Juli 2023 in Kraft tritt, umfasst die Teuerungsanpassung eine zusätzliche Erhöhung um zwei Franken, um auch die Monate Januar bis Juni 2023 zu berücksichtigen. Insgesamt wird damit die Minimalrente um sieben Franken von 1225 auf 1232 Franken erhöht, die Maximalrente entsprechend um 14 Franken von 2450 auf 2464 Franken.

IV trägt Mehrheit der Kosten

Die vorgesehene zusätzliche Erhöhung der Renten über die ordentliche Rentenanpassung hinaus führt in den Jahren 2023 und 2024 zu Mehrkosten für die AHV von insgesamt 418 Millionen Franken. Der Bund beteiligt sich grundsätzlich jährlich mit einem Beitrag in der Höhe von 20,2 Prozent an den Ausgaben der AHV. Diese zusätzliche Erhöhung der Renten soll jedoch ausnahmsweise nicht durch den Bund mitfinanziert werden. Die IV trägt Mehrausgaben von insgesamt 54 Millionen Franken. Die Anpassung der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV verursacht zusätzliche Kosten von rund 2,5 Millionen Franken zulasten des Bundes und 0,9 Millionen Franken für die Kantone.

Für den Fall, dass die Gesetzesänderung in der Frühlingssession 2023 vom Parlament verabschiedet wird, könnte der Teuerungsausgleich frühestens per 1. Juli 2023 umgesetzt werden. Die zusätzliche Rentenerhöhung soll ab dann ausbezahlt werden. Sie soll jedoch so berechnet sein, dass sie auch die bereits vergangenen Monate Januar bis Juni 2023 kompensiert.

Die Beträge für den allgemeinen Lebensbedarf, die bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen und der Überbrückungsleistungen berücksichtigt werden, sollen um denselben Prozentsatz erhöht werden wie die Renten.